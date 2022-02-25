Минобороны: российские войска заняли аэродром под Киевом. Убиты 200 украинских военных

Министерство обороны сообщило, что российские войска заняли аэродром Гостомель под Киевом. Заявление ведомства передает «Интерфакс».

В ходе операции уничтожены более 200 человек из состава специальных подразделений Украины, добавили в министерстве. Также ведомство сообщило о блокировке украинской столицы с западной стороны.

Потерь в Вооруженных силах России нет. При захвате было задействовано более 200 российских вертолетов. «Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — отметили в Минобороны.

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

К вечеру Украина сообщила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области. Тогда же российское Минобороны рапортовало об уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морскую базу. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных.

Утром 25 февраля Министерство обороны заявило, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Украины.