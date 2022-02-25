iHerb перестал доставлять заказы в Россию

Американский онлайн-магазин iHerb, который продает биологически активные добавки (БАД) и витамины, перестал принимать заказы из России. Об этом говорится на сайте ритейлера.

В сообщении магазина сказано, что если заказ еще не отправлен, то компания «сделает все от нее зависящее, чтобы обработать его», в противном случае он будет отменен, а все незавершенные транзакции — аннулированы.

О сроках восстановления приема заказов iHerb не уточняет. За недоставленные заказы не будет взиматься оплата.

В январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал компанию — владельца iHerb — удалить свое приложение для российских пользователей. Такое решение было принято после обращения прокуратуры, которая заявила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАД), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». В апреле того же года Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb.

В феврале 2021-го Верховный суд признал законным решение о блокировке приложения iHerb. По мнению наблюдателей, это решение фактически указывает на невозможность обращения в России БАДов, не имеющих государственной регистрации. В январе 2022-го РКН внес сайт онлайн-магазина в реестр запрещенных.