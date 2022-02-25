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УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж из‑за военных действий России на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 12:57

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов 2022 года из Петербурга в Париж. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Финальный матч, который должен был пройти на «Газпром арене», состоится на «Стад де Франс». Время проведения осталось неизменным — 28 мая, 21.00 по центральноевропейскому времени, 23.00 по Москве.

Союз европейских футбольных ассоциаций также решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах.

В УЕФА выразили благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поддержку переноса матча. Организация отметила, что поможет «заинтересованным сторонам» в спасении футболистов и их семей на Украине, которые сталкиваются со «страданиями, разрушениями и перемещением».

24 февраля, в день начала военных действий России на территории Украины, УЕФА осудил российскую агрессию. «УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости солидаризироваться с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу», — заявили там.

«Барселона» решила не лететь в Петербург на матч Евролиги против «Зенита», шведский футбольный клуб «Хаммарбю» отказался продавать игрока Виллиота Сведберга в московский «Локомотив», немецкая команда «Шальке 04» убрала логотип «Газпрома» с формы.

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