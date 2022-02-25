«Готовы к различным сценариям»: российские банки выступили с совместным заявлением

Крупнейшие российские банки впервые выступили с совместным заявлением к клиентам из‑за наложенных санкций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обращение поступило от Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, «Открытия» и ряда других кредитных организаций. По их словам, банковское сообщество «готово к различным сценариям».

«У нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы», — сказано в заявлении.

Ранее Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами ВТБ, Совкомбанка, «Открытия», Новикомбанка и ПСБ. При этом клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», «Ростеха», ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.