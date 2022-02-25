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Кадыров заявил, что 70 тыс. чеченских силовиков готовы добровольно отправиться на Украину

Семён Гудошников
Сегодня в 16:48

Около 70 тыс. силовиков из Чечни готовы добровольно направиться на Украину. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.

«Мы еще раз собрались, чтобы показать, что мы поддерживаем полностью решение верховного главнокомандующего и мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на это, мы готовились, готовы и будем готовиться всегда», — заявил он после митинга в центре Грозном, где, по словам Кадырова, собрались 12 тыс. человек.

Глава Чечни отметил, что уже составлены списки силовиков, готовых отправиться на Украину, но официальных решений о переброске пока не принято.

На вопрос, можно ли эту акцию назвать демонстрацией силы, Кадыров заявил, что показывать «силу тем бандеровцам, тем отщепенцам не стоит», поскольку «они не воины».

«Мы показываем, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину. Мы предлагаем им добровольно сдаться, перейти на территорию России, посоветовались с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать, и дальше по этим шагам развиваться», — пояснил он.

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале. В украинской столице объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться дома или перейти в бомбоубежище. В качестве последних используются станции метрополитена.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал погибших «националистами из состава специальных подразделений Украины». Перед этим, в ночь на 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 убитых украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.

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