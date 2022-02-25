Минобороны: российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

В Министерстве обороны заявили, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Киевской области Украины. Слова ведомства приводит «Интерфакс».

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков отметил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины заключена договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих <…> по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что радиационный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме.

Чернобыльская АЭС расположена в 110 км от Киева и в 16 км от границы с Белоруссией. Запущена в 1977 году. 26 апреля 1986 года на станции произошла авария, ставшая крупнейшей в истории атомной энергетики.