Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне

Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил Владимир Путин. Его слова передает РИА «Новости».

Сегодня, 25 февраля, о готовности к переговорам заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

К вечеру Украина сообщила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области. Тогда же российское Минобороны рапортовало об уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морскую базу. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных.

Утром 25 февраля Министерство обороны заявило, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Украины.