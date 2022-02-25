«Формула-1» отменила гонки Гран-при в Сочи и Петербурге

Организаторы гоночного чемпионата «Формула-1» отменили Гран-при в России. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

«Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.

Российский Гран-при «Формулы-1» должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года в Сочи, а в 2023-м — на трасе «Игора Драйв» под Петербургом.

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале. В украинской столице объявлена воздушная тревога, горожан просят оставаться дома или перейти в бомбоубежище. В качестве последних используются станции метрополитена.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал погибших «националистами из состава специальных подразделений Украины». Перед этим, в ночь на 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 137 убитых украинских военных. Официальной информации о жертвах среди мирного населения пока нет. ООН сообщила о как минимум 25 погибших украинских гражданских и 102 раненых.