Япония вводит новые санкции против России и прекращает выдачу виз

Власти Японии объявили о новых санкциях в отношении России. Об этом cообщило РИА «Новости» в своем телеграм-канале.

По информации агентства, Япония запретит выдавать визы в страну гражданам России и заморозит активы частных лиц и организаций, в том числе финансовых.

Кроме того, Япония применит торговые санкции: они коснутся экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

23 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида уже анонсировал часть санкций против России. Тогда речь шла об отказе в визах представителям ЛНР и ДНР, а также запрете на выпуск новых облигаций в Японии.

Также Япония обещала ввести санкции в отношении суверенного долга России и призывала российские власти вернуться к дипломатическому решению конфликта вокруг Украины.

24 февраля о санкциях против России сообщили США и Великобритания. Бельгия выступила за прекращение выдачи виз Евросоюза россиянам.