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ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Они затронут Путина и Лаврова

Семён Гудошников
Сегодня в 17:10

Саммит Евросоюза согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

По его словам, пакет затронет транспортную, авиационную и космическую промышленность РФ. Финансовые ограничения затронут около 70% российских банков, России перестанут поставлять запчасти для самолетов и передавать технические ноу-хау.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что ЕС собирается включить в санкционный список Владимира Путина и Сергея Лаврова. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сказал, что им заморозят счета. При этом въезд для президента и министра иностранных дел России в Евросоюз закрывать не будут.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции. При этом их клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

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