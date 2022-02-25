РКН объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России

Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России с 25 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — сказано в заявлении РКН.

В ведомстве отметили, что 24 февраля социальная сеть ограничила аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Таким образом, Facebook нарушил Федеральный закон № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

В день блокировок СМИ РКН потребовал от администрации Meta Platforms, Inc.снять введенные ограничения и объяснить причины их введения. Однако администрация социальной сети проигнорировала эти требования.