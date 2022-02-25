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Зеленский: западные партнеры не окажут Украине военную поддержку

Денис Ламехов
Сегодня в 9:51

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна осталась в одиночестве в защите собственной государственности. Его слова передает ТАСС.

Он добавил: «Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно: все боятся. <…> Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: „С нами ли вы?“. Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают».

Зеленский также отметил, что Украина готова вести с Россией переговоры о нейтральном статусе. Ранее о готовности российских властей к таким контактам заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.

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