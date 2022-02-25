Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в этом году

Россия в 2022 году не сможет участвовать в «Евровидении». Об этом говорится в твиттере организаторов конкурса.
В заявлении говорится, что из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине» участие российских артистов в этом году дискредитировало бы конкурс.
Организаторы отметили, что «Евровидение» «защищает принципы культурного соревнования, которое продвигает международный обмен и взаимопонимание, объединяет публику, поддерживает разнообразие через музыку и соединяет Европу на сцене».
«Евровидение-2022» пройдет с 10 по 14 мая в итальянском Турине. В конкурсе примут участие 40 стран.