Победа российских хоккеистов над Данией, новый альбом Alt-J и другие новости дня

В России выявили 203 949 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Больше всего заражений в Петербурге — 22 070.

Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над Данией со счетом 2:0. Это уже вторая победа команды на Олимпиаде в Пекине.

После продолжительной болезни скончалась актриса Евгения Брик. Ей было 40 лет.

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова на несколько дней положили в больницу. В последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания.

С 15 февраля Тунис смягчает правила въезда иностранных туристов, включая российских. В частности, непривитым путешественникам больше не нужно будет проходить карантин.

В Калужской области мигрантам запретили работать в розничной торговле, общепите, барах и такси, а также доставлять продукты. Власти дали три месяца организациям региона, чтобы заменить иностранцев на граждан России.

Охранник «Ельцин-центра» рассказал, что нарисовать глаза на лицах двух фигур на полотне Анны Лепорской его попросили подростки. По его словам, дети утверждали, что это их картина.

Старший сын Криштиану Роналду подписал футбольный контракт с «Манчестер Юнайтед». 11-летний спортсмен будет представлять детскую команду под седьмым номером.

Tinder внедрит функцию «свиданий вслепую». Перед тем как посмотреть профиль с фотографиями собеседника, придется с ним немного пообщаться.

Alt-J выпустили четвертый студийный альбом «The Dream». Кроме того, новые синглы опубликовали Foals и бывший лидер The White Stripes Джек Уайт.

Okko и Бекмамбетов снимут фильм в жанре японского хоррора под рабочим названием «Утопленник». Главные роли в фильме исполнят Бен МакКензи («Готэм») и Бояна Новакович («Тоня против всех»).

Disney заморозила съемки сериала-приквела «Красавица и чудовище» на неопределенный период. Команда проекта не успела подготовить сценарий и саундтрек.

Режиссер Дэвид Эйр адаптирует свой хит — криминальный боевик «Патруль» — под сериальный формат. Он планирует написать сценарий шоу вместе с Дэвидом Мэттьюсом и выпустить проект на Fox.

Марк Уолберг исполнил роль боксера Стюарта Лонга, ставшего священником, в фильме «Отец Стю». Картина выйдет на экраны в апреле, а трейлер уже сейчас можно посмотреть в сети.