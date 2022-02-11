Tinder добавит функцию «свиданий вслепую». Пары будут подбираться по мини-диалогу

Сервис для знакомств Tinder планирует внедрить функцию «свиданий вслепую». Перед тем как увидеть профиль пользователя, придется с ним немного пообщаться, сообщается на официальном сайте платформы.

Как это работает? Участники инициативы должны ответить на короткую серию вопросов: например, как часто нужно стирать рубашку и в какую еду стоит добавлять кетчуп. На основе общих черт алгоритм создает пару, и появляется диалог с таймером — за ограниченное время необходимо понять, насколько пользователю симпатизирует его собеседник. Только после этого можно поставить лайк и посмотреть профиль пары в случае совпадения.

Как отмечает пресс-служба Tinder, основная цель «свиданий вслепую» — изменить ракурс первого впечатления. Вместо оценки внешности люди смогут просто пообщаться друг с другом.

Внедрение новой функции вдохновлено представителями поколения Z. В компании считают, что зумеры «ценят подлинность» и ориентируются на знакомства из 90-х, когда не было смартфонов.

«Мы все видели, какую смесь предвкушения и волнения, происходящего на свидании вслепую, получают наши любимые персонажи фильмов и сериалов. Мы захотели воссоздать этот опыт для сегодняшнего поколения с помощью функции „Свидание вслепую“», — заявил вице-президент по инновациям в Tinder Кайл Миллер.

По словам Миллера, иногда люди делают поспешные выводы по фотографиям в профиле и заведомо предвзято относятся к пользователям. «Есть что‑то действительно особенное в том, чтобы узнать чью-то личность с помощью разговора, без предубеждений», — сказал он.

На данный момент функция доступна только в США, но в ближайшие недели Tinder планирует внедрить «свидания вслепую» по всему миру.