В сети появился трейлер фильма «Отец Стю» с Майком Уолбергом и Мелом Гибсоном

В сети появился трейлер фильма «Отец Стю», основанного на реальной истории боксера, ставшего священников. Главную роль в картине исполнил Майк Уолберг. На экраны кинотеатров лента выйдет с 15 апреля.
Байопик расскажет о мужчине по имени Стюарт Лонг, который после окончания своей боксерской карьеры переезжает в Лос-Анджелес. Там он встречает учительницу католической воскресной школы Кармен и, чтобы завоевать ее расположение, начинает посещать церковь.
Случайные визиты в храм оборачиваются для Лонга неожиданным желанием: после страшной аварии Стюарт решает стать священником. В помощи другим мужчина начинает видеть смысл своей жизни. На пути к своей цели будущий отец Стю сталкивается со скептицизмом церковных чиновников и проблемами со здоровьем.
Подругу Лонга в фильме сыграла Тереза Руис, а его родителей, удивленных внезапной переменой в сыне, — двукратный лауреат «Оскара» Мел Гибсон и австралийская актриса Джеки Уивер («Пикник у Висячей скалы», «Царство животных», «Мой парень — псих»).
Сценарий картины написала Розалинда Росс, она же выступила режиссером фильма. Продюсированием «Отца Стю» занимались Уолберг, Стивен Левинсон («Пленницы», «Подпольная империя»), Джордон Фосс, а также Мики Ли, Колин Кэмп, Патрик Пич и Тони Грация.