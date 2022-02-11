В России впервые выявили более 200 тыс. случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили рекордные 203 949 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Предыдущий максимальный показатель составлял 197 076 случаев и был зафиксирован вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 22 070 случаев. Следом идут Москва, Подмосковье, Красноярский край, Свердловская и Воронежская области, Пермский край, Нижегородская и Челябинская области.