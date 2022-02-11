В России впервые выявили более 200 тыс. случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили рекордные 203 949 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Предыдущий максимальный показатель составлял 197 076 случаев и был зафиксирован вчера.
На первом месте по числу заражений находится Петербург — 22 070 случаев. Следом идут Москва, Подмосковье, Красноярский край, Свердловская и Воронежская области, Пермский край, Нижегородская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 13 731 794. За сутки умерли 722 человека, за все время — 338 813. Выздоровели 112 236 человек, за весь период — 11 021 633. Число госпитализаций за сутки составило 19 281.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 406,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (79 млн), на втором — Индия (42,5 млн). За ними идут Бразилия (27,1 млн), Франция (21,3 млн) и Великобритания (18,1 млн).