В Калужской области мигрантам запретили работать в общепите, торговле и такси

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно документу, мигранты не смогут работать в розничной торговле, общепите и барах, а также доставлять продукты. Кроме того, иностранцам теперь запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала. Власти дали три месяца организациям региона, чтобы заменить мигрантов на граждан России.

В Калужской области также приостановили программу «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом», которая действовала 14 лет. В первые годы доля славян среди приезжих по упрощенной схеме составляла более 80%.

«К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей», — сказано в сообщении.