перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Okko и Бекмамбетов снимут международный японский хоррор. В главной роли Бен МакКензи 16:45
sknvlv/Instagram
«Что я наделал!»: охранник «Ельцин-центра» объяснил, зачем испортил картину ученицы Малевича 16:20
Future показал видео на новый трек «Worst Day» 16:18
Тунис отменит карантин для непривитых туристов 16:02
В Калужской области мигрантам запретили работать в общепите, торговле и такси 15:32
Disney заморозила съемки приквела «Красавицы и чудовища» 15:04
Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт опубликовал новый трек «Fear of the Dawn» 15:03
CardMapr/Unsplash
ЦБ лишил лицензии расчетный банк WebMoney. С 11 февраля все операции по кошелькам недоступны 14:55
Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых 13:38
Apple обновит AirTag, чтобы избавиться от нежелательных отслеживаний 13:12
Белорусские власти объяснили блокировку TJournal публикацией экстремистских материалов 12:57
Умер один из основателей King Crimson Иэн МакДональд 12:37
Видео дня: официальная церемония повышения до сержанта армии США в бассейне 11:59
Maxim Hopman/Unsplash
На карте «Яндекс.Заправок» появились 60 станций для зарядки электромобилей в Москве 11:40
В России впервые выявили более 200 тыс. случаев COVID-19 за сутки 11:29
В России раскрыли сеть подпольных торговцев оружием. Она работала в 20 регионах 11:08
«Ведомости»: власти намерены запретить использование криптовалют в качестве платежного средства 10:49
Собянин: пик заболеваний «Омикроном» в Москве прошел 10:36
Olympic_Russia/Twitter
Российские хоккеисты одержали вторую победу на Олимпиаде. Матч с Данией завершился со счетом 2:0 10:00
Foals опубликовали новый сингл «2am» 9:57
Отключить рекламу

В Калужской области мигрантам запретили работать в общепите, торговле и такси

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:32

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно документу, мигранты не смогут работать в розничной торговле, общепите и барах, а также доставлять продукты. Кроме того, иностранцам теперь запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала. Власти дали три месяца организациям региона, чтобы заменить мигрантов на граждан России.

В Калужской области также приостановили программу «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом», которая действовала 14 лет. В первые годы доля славян среди приезжих по упрощенной схеме составляла более 80%.

«К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей», — сказано в сообщении.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
балет
Eifman Gala
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владислав Шапша
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить