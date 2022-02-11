Foals опубликовали новый сингл «2am»

«Я вновь потерял себя, мне нужно время, чтобы зализать раны. Капля покоя и заботы, немного времени, чтобы придти в себя», — произносит Филиппакис в треке. Он уточняет: «Композиция посвящена повторяющимся циклам деструктивного поведения — теме, которая, как мне кажется, может коснуться многих. К тому же это те проявления, с которыми я борюсь в себе».

Как и опубликованный в 2021-м трек «Wake Me Up», композиция «2am» войдет в грядущий альбом группы «Life Is Yours». Точная дата релиза неизвестна, но ожидается что лонгплей будет выпущен в текущем году.

Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши Daily» с вокалистом Foals Яннисом Филиппакисом. Музыкант дал его в преддверии выступления группы на Пикнике «Афиши» в 2017 году.