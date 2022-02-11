Alt-J выпустили альбом «The Dream»

В пластинку вошло 12 треков, включая ранее вышедшие «U&Me» , «Get Better» , «Hard Drive Gold» и «The Actor» . В альбоме переплетаются голливудские истории и рассказы из отеля Chateau Marmont, вдохновленные настоящими криминальными событиями. Кроме того, в песнях группа рассказывает о своих личных переживаниях.

Пластинка будет доступна на CD и 180-граммовом виниле. Кроме того, будут выпущены лимитированные компакт-диски в твердом переплете в виде записной книжки вокалиста Джо Ньюмана. Он использовал ее для написания «The Dream».

Alt-J существуют с 2007 года, помимо «The Dream» в их дискографии представлены еще три альбома: «An Awesome Wave», «This Is All Yours» и «Relaxer». Группа трижды была номинирована на Brit Awards, а за вторую пластинку — и на «Грэмми».