перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Okko и Бекмамбетов снимут международный японский хоррор. В главной роли Бен МакКензи 16:45
sknvlv/Instagram
«Что я наделал!»: охранник «Ельцин-центра» объяснил, зачем испортил картину ученицы Малевича 16:20
Future показал видео на новый трек «Worst Day» 16:18
Тунис отменит карантин для непривитых туристов 16:02
В Калужской области мигрантам запретили работать в общепите, торговле и такси 15:32
Disney заморозила съемки приквела «Красавицы и чудовища» 15:04
Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт опубликовал новый трек «Fear of the Dawn» 15:03
CardMapr/Unsplash
ЦБ лишил лицензии расчетный банк WebMoney. С 11 февраля все операции по кошелькам недоступны 14:55
Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых 13:38
Apple обновит AirTag, чтобы избавиться от нежелательных отслеживаний 13:12
Белорусские власти объяснили блокировку TJournal публикацией экстремистских материалов 12:57
Умер один из основателей King Crimson Иэн МакДональд 12:37
Видео дня: официальная церемония повышения до сержанта армии США в бассейне 11:59
Maxim Hopman/Unsplash
На карте «Яндекс.Заправок» появились 60 станций для зарядки электромобилей в Москве 11:40
В России впервые выявили более 200 тыс. случаев COVID-19 за сутки 11:29
В России раскрыли сеть подпольных торговцев оружием. Она работала в 20 регионах 11:08
«Ведомости»: власти намерены запретить использование криптовалют в качестве платежного средства 10:49
Собянин: пик заболеваний «Омикроном» в Москве прошел 10:36
Olympic_Russia/Twitter
Российские хоккеисты одержали вторую победу на Олимпиаде. Матч с Данией завершился со счетом 2:0 10:00
Foals опубликовали новый сингл «2am» 9:57
Отключить рекламу

Disney заморозила съемки приквела «Красавицы и чудовища»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:04

Disney приняла решение заморозить съемки сериала — приквела «Красавицы и чудовища». Об этом сообщает Deadline.

Такое решение было принято на собрании основного актерского состава перед съемками, которые были запланированы на лето 2022 года в Великобритании.

По словам источников издания, стрим-сервис решил отказаться от сериала по творческим причинам. Например, сценарий и саундтрек не подходили друг к другу или вовсе отставали от графика.

Изначально из‑за задержек съемки перенесли с весны на лето, а теперь и вовсе приостановили проект. Отмечается, что начать съемки осенью невозможно из‑за занятости некоторых актеров и неподходящих погодных условий.

Сюжет сериала разворачивается в культовом королевстве «Красавицы и чудовища» за много лет до истории Белль и заколдованного принца. Шоу рассказывает о Гастоне, ЛеФу и его сводной сестре Тилли, которые отправляются в неожиданное путешествие, полное романтики, комедии и приключений.

В сериале должны были сняться Люк Эванс и Джош Гэд, повторив свои роли Гастона и ЛеФу. Кроме того, в главных ролях были задействованы Фра Фи, Бриана Миддлтон и Джелани Алладин.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
балет
Eifman Gala
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Люди
Джош Гад
Люк Эванс
Джош Гэд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить