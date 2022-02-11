Disney заморозила съемки приквела «Красавицы и чудовища»

Disney приняла решение заморозить съемки сериала — приквела «Красавицы и чудовища». Об этом сообщает Deadline.

Такое решение было принято на собрании основного актерского состава перед съемками, которые были запланированы на лето 2022 года в Великобритании.

По словам источников издания, стрим-сервис решил отказаться от сериала по творческим причинам. Например, сценарий и саундтрек не подходили друг к другу или вовсе отставали от графика.

Изначально из‑за задержек съемки перенесли с весны на лето, а теперь и вовсе приостановили проект. Отмечается, что начать съемки осенью невозможно из‑за занятости некоторых актеров и неподходящих погодных условий.

Сюжет сериала разворачивается в культовом королевстве «Красавицы и чудовища» за много лет до истории Белль и заколдованного принца. Шоу рассказывает о Гастоне, ЛеФу и его сводной сестре Тилли, которые отправляются в неожиданное путешествие, полное романтики, комедии и приключений.

В сериале должны были сняться Люк Эванс и Джош Гэд, повторив свои роли Гастона и ЛеФу. Кроме того, в главных ролях были задействованы Фра Фи, Бриана Миддлтон и Джелани Алладин.