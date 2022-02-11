Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт опубликовал новый трек «Fear of the Dawn»

Он станет заглавным на пластинке с одноименным названием, пишет NME. Это будет один из двух альбомов, которые музыкант планирует опубликовать в течение 2022-го.

Выход альбома «Fear of the Dawn» намечен на 8 апреля. В его треклист также войдет ранее опубликованная песня «Taking Me Back».

Второй полноформатник будет называться «Entering Heaven Alive», музыкант планирует выпустить его 22 июля. На альбоме появится вышедший в январе сингл «Love Is Selfish», а также акустическая версия «Taking Me Back».

Предыдущая пластинка музыканта «Boarding House Reach» увидела свет в 2018 году.