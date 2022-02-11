Okko и Бекмамбетов снимут международный японский хоррор. В главной роли Бен МакКензи

Okko и Тимур Бекмамбетов снимут первый международный фильм в жанре японского хоррора под рабочим названием «Утопленник» («Bloat»). Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе стрим-сервиса.

Действие картины развернется вокруг загадочных событий, которые начинают происходить с сыном военного офицера и его жены, после того как он едва не тонет в местном озере на каникулах в Японии.

Главные роли в фильме исполнят звезда сериала «Готэм» Бен МакКензи и Бояна Новакович, известная по кинолентам «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» и «Тоня против всех».

В качестве режиссера и автора сценария выступила Пабло Абсенто, чья короткометражка «Shi» получила 11 наград в США и была отмечена мастером хоррора Гильермо дель Торо.

«Утопленник» будет снят в формате скринлайф. Зрители смогут следить за сюжетом, наблюдая за экранами устройств, которыми пользуются главные герои. Партнерами Okko и студии «Базелевс» Бекмамбетова станут французская компания Pulsar Content и японская продюсерская компания Flag Co., Ltd.