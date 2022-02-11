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Геннадия Зюганова положили в больницу

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:37

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова на несколько дней положили в больницу для профилактики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко.

По его словам, такое решение было принято из‑за эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком операций в течение последних двух лет.

Ющенко отметил, что Зюганов был помещен в больницу по совету врачей, так как в силу свой должности он контактирует со многими людьми. Кроме того, в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания.

Глава пресс-службы КПРФ заявил, что скорее всего уже через несколько дней Зюганов будет выписан.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации председателя ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского с 50–75% поражения легких. Позже эту информацию подтвердили в Минздраве, заявив, что у политика диагностирован «Омикрон»-штамм.

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