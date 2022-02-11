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Тунис отменит карантин для непривитых туристов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

С 15 февраля Тунис смягчит правила въезда для иностранных туристов, в том числе из России. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Все привитые путешественники старше 18 лет освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования перед вылетом. Необходимо будет только предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке — Тунис признает все российские препараты от коронавируса.

Правила въезда для непривитых взрослых также упростят. Пятидневный карантин по прибытии будет отменен. Необходим только отрицательный результат теста. Это может быть ПЦР, сделанный не более чем за 48 часов до регистрации на рейс, либо экспресс-тест — не более чем за сутки до регистрации.

Туристы в возрасте до шести лет смогут въезжать в страну без прививки и отрицательного результата любых тестов на ковид. В аэропорту прилета может проходить выборочное тестирование прибывших пассажиров, включая детей. Все, у кого будет выявлен положительный результат, будут отправлены на пятидневную изоляцию в отель.

В релизе АТОР отмечается, что Тунис «фактически и упростил правила въезда иностранцев до уровня Египта и Турции, своих основных конкурентов». Основное отличие заключается в сроках действия отрицательного ПЦР-теста.

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