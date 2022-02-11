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Сын Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в возрасте 11 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:47

Сын португальского футболиста Криштиану Роналду подписал контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в возрасте 11 лет. Об этом рассказал в инстаграме другой новый игрок команды — Джей Джей Габриэль.

Криштиану Роналду-младший будет играть в команде, как и его отец во взрослом «Манчестер Юнайтед», под седьмым номером. Ранее юный футболист выступал за детскую команду итальянского клуба «Ювентус» (до 2021 года «Ювентус» представлял и старший Роналду).

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Он уже играл за английский клуб в начале своей карьеры — с 2003 по 2009 год. За это время форвард стал трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов.

За свою карьеру Роналду выступал также за испанскую команду «Реал Мадрид» и португальский «Спортинг». Пять раз футболист получал «Золотой мяч». Первый раз это случилось в ту пору, когда Роналду представлял «Манчестер Юнайтед».

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