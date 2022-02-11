Сын Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в возрасте 11 лет

Сын португальского футболиста Криштиану Роналду подписал контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед» в возрасте 11 лет. Об этом рассказал в инстаграме другой новый игрок команды — Джей Джей Габриэль.

Криштиану Роналду-младший будет играть в команде, как и его отец во взрослом «Манчестер Юнайтед», под седьмым номером. Ранее юный футболист выступал за детскую команду итальянского клуба «Ювентус» (до 2021 года «Ювентус» представлял и старший Роналду).