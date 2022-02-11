На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик

В возрасте 40 лет умерла актриса Евгения Брик. Об этом в фейсбуке сообщила журналистка Екатерина Гордеева.

«Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера», — написала она.

По словам Гордеевой, девушка скончалась после продолжительной болезни. «Женя не хотела, чтобы кто‑то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала журналистка.

Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м она окончила ГИТИС на мастерской Александра Збруева. В 2006 и 2008 она работала на радио «Маяк», но оставила должность ведущей в связи с рождением дочери.

Актриса наиболее известна по ролям в фильмах «Географ глобус пропил» и «Стиляги», а также сериале «Оттепель». Также она снималась в картинах «Одесса», «Оптимисты», «Садовое кольцо», «Романовы», «Адаптация» и других.

Евгения Брик была замужем за кинорежиссером Валерием Тодоровским. У них есть общая дочь Зоя.