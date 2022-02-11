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Криминальный боевик «Патруль» Дэвида Эйра превратится в сериал

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:43

Криминальный боевик «Патруль», вышедший в 2012 году, будет адаптирован для телевидения. Одноименный сериал разработает автор оригинального фильма с Джейком Джилленхолом и Майклом Пенья — режиссер Дэвид Эйр. Об этом сообщил Deadline.

Эйр выступит соавтором сценария наряду с шоураннером хоррор-проекта «Them» Дэвидом Мэтьюсом, а также исполнительным продюсером проекта. Сериал разработает студия Fox Entertainment.

«Патруль» расскажет о повседневной жизни двух молодых полицейских в Лос-Анджелесе. По сюжету напарники и друзья столкнутся в своей работе с опасными криминальными силами, с которыми им трудно будет совладать.

В разработке шоу примут участие Крис Лонг, Дэррилл С. Скотт из студии Cedar Park, а также Джон Лешер, Джеймс Маскиелло, Андреа Иерволино, Моника Бакарди и Билл Ротко. В данный момент команде предстоит представить Fox два варианта сценария пилотной серии.

Дэвид Эйр снял полицейскую драму «Патруль» в жанре мокьюментари. Главные роли в фильме — офицеров Брайана Тейлора и Майка Завалу — исполнили Джилленхол и Пенья. Также в картине были задействованы Анна Кендрик, Натали Мартинес, Америка Феррера, Фрэнк Грилло, Коди Хорн и Дэвид Харбор. Бокс-офис ленты составил 58 млн долларов при бюджете в 10 млн.

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