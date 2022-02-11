Российские хоккеисты одержали вторую победу на Олимпиаде. Матч с Данией завершился со счетом 2:0

Сборная России по хоккею обыграла Данию со счетом 2:0 на Олимпиаде в Пекине. Это вторая победа российских хоккеистов на Играх 2022 года, пишет Sports.ru.

Счет открыл нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов. Вторую шайбу забросил Кирилл Семенов, который сейчас играет за «Авангард». Для российского вратаря Ивана Федотова это уже второй шатаут из двух матчей.