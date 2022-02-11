Российские хоккеисты одержали вторую победу на Олимпиаде. Матч с Данией завершился со счетом 2:0

Сборная России по хоккею обыграла Данию со счетом 2:0 на Олимпиаде в Пекине. Это вторая победа российских хоккеистов на Играх 2022 года, пишет Sports.ru.
Счет открыл нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов. Вторую шайбу забросил Кирилл Семенов, который сейчас играет за «Авангард». Для российского вратаря Ивана Федотова это уже второй шатаут из двух матчей.
Следующий матч сборной под руководством тренера Алексея Жамнова пройдет 12 февраля. Команда сыграет против сборной Чехии.
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства.
Первый матч российских хоккеистов прошел 9 февраля, сборная одержала победу над Швейцарией со счетом 1:0. Шайбу забил нападающий ЦСКА Антон Слепышев.