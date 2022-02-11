перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Okko и Бекмамбетов снимут международный японский хоррор. В главной роли Бен МакКензи 16:45
sknvlv/Instagram
«Что я наделал!»: охранник «Ельцин-центра» объяснил, зачем испортил картину ученицы Малевича 16:20
Future показал видео на новый трек «Worst Day» 16:18
Тунис отменит карантин для непривитых туристов 16:02
В Калужской области мигрантам запретили работать в общепите, торговле и такси 15:32
Disney заморозила съемки приквела «Красавицы и чудовища» 15:04
Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт опубликовал новый трек «Fear of the Dawn» 15:03
CardMapr/Unsplash
ЦБ лишил лицензии расчетный банк WebMoney. С 11 февраля все операции по кошелькам недоступны 14:55
Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых 13:38
Apple обновит AirTag, чтобы избавиться от нежелательных отслеживаний 13:12
Белорусские власти объяснили блокировку TJournal публикацией экстремистских материалов 12:57
Умер один из основателей King Crimson Иэн МакДональд 12:37
Видео дня: официальная церемония повышения до сержанта армии США в бассейне 11:59
Maxim Hopman/Unsplash
На карте «Яндекс.Заправок» появились 60 станций для зарядки электромобилей в Москве 11:40
В России впервые выявили более 200 тыс. случаев COVID-19 за сутки 11:29
В России раскрыли сеть подпольных торговцев оружием. Она работала в 20 регионах 11:08
«Ведомости»: власти намерены запретить использование криптовалют в качестве платежного средства 10:49
Собянин: пик заболеваний «Омикроном» в Москве прошел 10:36
Olympic_Russia/Twitter
Российские хоккеисты одержали вторую победу на Олимпиаде. Матч с Данией завершился со счетом 2:0 10:00
Foals опубликовали новый сингл «2am» 9:57
Отключить рекламу

«Что я наделал!»: охранник «Ельцин-центра» объяснил, зачем испортил картину ученицы Малевича

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:20

63-летний охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев объяснил, зачем подрисовал глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом сообщает издание Е1.

По словам Васильева, нарисовать глаза его попросили подростки, которые утверждали, что это их картина.

«Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: „Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете“. Я их спросил: „Это ваши работы?“ Они: „Да“. Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки», — рассказал охранник.

Он отметил, что никогда не стал бы лезть в чужие работы без спроса. «Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал!» — добавил Васильев.

Васильев участвовал в войнах в Афганистане и Чечне. В последней он получил тяжелое ранение и третью группу инвалидности. Мужчина много лет работал охранником на разных предприятиях, включая отделение банка, пока оно не закрылось.

В ЧОП, который обслуживает «Ельцин-центр», ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации. Сначала Васильев хотел отказаться от работы, боясь, что не сможет выдержать весь день на ногах, без возможности присесть. «Но мне сказали: отработаешь одну смену, сразу заплатим. Я вышел», — вспоминает охранник.

Глаза на абстрактных фигурах на картине Лепорской появились 7 декабря 2021 года. Полиция возбудила дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста.

Картина находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Сейчас полотно вернули назад в Третьяковку. Работа Лепорской оценивается в 75 млн рублей.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
балет
Eifman Gala
хип-хоп
Дензел Карри
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ельцин-центр
Люди
Александр Васильев
Казимир Малевич
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить