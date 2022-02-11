«Что я наделал!»: охранник «Ельцин-центра» объяснил, зачем испортил картину ученицы Малевича

63-летний охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев объяснил, зачем подрисовал глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом сообщает издание Е1.

По словам Васильева, нарисовать глаза его попросили подростки, которые утверждали, что это их картина.

«Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: „Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете“. Я их спросил: „Это ваши работы?“ Они: „Да“. Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки», — рассказал охранник.

Он отметил, что никогда не стал бы лезть в чужие работы без спроса. «Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал!» — добавил Васильев.

Васильев участвовал в войнах в Афганистане и Чечне. В последней он получил тяжелое ранение и третью группу инвалидности. Мужчина много лет работал охранником на разных предприятиях, включая отделение банка, пока оно не закрылось.

В ЧОП, который обслуживает «Ельцин-центр», ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации. Сначала Васильев хотел отказаться от работы, боясь, что не сможет выдержать весь день на ногах, без возможности присесть. «Но мне сказали: отработаешь одну смену, сразу заплатим. Я вышел», — вспоминает охранник.

Глаза на абстрактных фигурах на картине Лепорской появились 7 декабря 2021 года. Полиция возбудила дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста.

Картина находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Сейчас полотно вернули назад в Третьяковку. Работа Лепорской оценивается в 75 млн рублей.