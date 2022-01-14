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Закон о QR-кодах отложили, против Nirvana подали новый иск и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:42

Правительство отложило на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что предложенные меры касались варианта коронавируса «Дельта», а «Омикрон» ставит новые вызовы — в Москве, например, на него приходится больше 50% всех заражений COVID-19.

Росфинмониторинг включил соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму. В сентябре на них завели уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

ФСБ заявила о ликвидации хакерской группы REvil по запросу США. Она считалась одним из крупнейших объединений киберпреступников в мире.

«Тотальный диктант» получил президентский грант. Теперь фонд сможет покрыть большую часть расходов на проведение акции в 2023 году.

Власти Австралии во второй раз аннулировали визу Новака Джоковича из‑за отсутствия прививки от COVID-19. Теннисист еще может оспорить это решение, но шансов на его участие в Australian Open практически нет.

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко сообщил, что КГБ страны объявил его в розыск. Сейчас артист находится на территории Украины.

Компания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на адаптацию фильма «Дурак» Юрия Быкова в виде англоязычного сериала. Производством проекта займутся Алекс Резник («Семь секунд»), Лоуренс Бендер («Бешеные псы») и Кевин Браун («Трамбо»).

«Кинопоиск» спродюсирует новый фильм Гая Ричи «Переводчик»
с Джейком Джилленхолом в главной роли. Кроме того, стрим-сервис выступит дистрибьютором всех прав в России и СНГ.

Телеканал NBC заказал съемку пилотного эпизода продолжения суперпопулярного в 1990-х сериала «Квантовый скачок». Если руководству понравится, будет полноценное продолжение.

Канье Уэст находится под следствием в связи с обвинениями в избиении человека в центре Лос-Анджелеса. СМИ пишут, что рэпер дважды ударил мужчину, который попросил у него автограф.

Американец Спенсер Элден, которого в детстве сфотографировали для обложки Nirvana «Nevermind», вновь подал в суд на группу. На этот раз его адвокаты исключили из иска обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

День выдался урожайным на музыкальные релизы: Моргенштерн выложил новый клип «Почему?», FKA Twigs выпустила микстейп «Caprisongs», Bonobo вернулся с первой за пять лет пластинкой, а Аврил Лавин опубликовала совместный с R’n’B-исполнителем Blackbear трек «Love It When You Hate Me».

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