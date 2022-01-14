Власти Австралии вновь аннулировали визу Новака Джоковича. Его собираются депортировать

Власти Австралии во второй раз аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича из‑за отсутствия прививки от COVID-19. Решение принял глава Министерства иммиграции и гражданства Австралии Алекс Хоук. Теперь теннисиста могут депортировать, передает Би-би-си.

«Сегодня я воспользовался своими полномочиями, чтобы аннулировать визу, имевшуюся у господина Новака Джоковича, по состоянию здоровья и на том основании, что это отвечает общественным интересам», — говорится в заявлении министра.

Теннисист может оспорить это решение, но шансов, что он примет участие в Australian Open, который выигрывал девять раз, практически нет. Если решение об отказе в визе оспорить не удастся, Джоковичу грозит трехлетний запрет на въезд в Австралию.

В первый раз виза Джоковича была аннулирована 6 января при пересечении австралийской границы. Причина — теннисист не прошел полный курс вакцинации, требуемый для всех въезжающих. Визу Джокович получал на специальных условиях, теннисисту разрешили прилететь в страну организаторы Australian Open.

Спортсмена задержали на австралийской границе и отправили в отель для беженцев, где он должен был ждать депортации. Джокович оспорил решение об аннулировании визы. Его адвокаты сказали, что у теннисиста есть медотвод от вакцинации, поскольку он переболел ковидом еще в декабре. 10 января суд Австралии разрешил первой ракетке мира остаться в стране.