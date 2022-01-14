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Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении

Семён Гудошников
Сегодня в 10:27

Правительство отложило на неопределенный срок рассмотрение в Госдуме законопроекта о введении QR-кодов во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что предложенные меры касались варианта коронавируса «Дельта», а «Омикрон» ставит новые вызовы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение отложить рассмотрение законопроекта правительство приняло вместе с «Единой Россией». Ко второму чтению в документ внесут поправки — в частности, разрешат наравне с сертификатом о вакцинации, перенесенной болезни или медотводом использовать отрицательный ПЦР-тест.

Предполагается, что для посещения общественных мест достаточно будет отрицательного теста, получать в этом случае QR-код будет не нужно. В первоначальном варианте проекта после 1 февраля такая возможность исключалась.

Согласно поправкам, Минздрав сможет устанавливать сроки действия QR-кодов для людей, имеющих медотвод от вакцинации. Кроме того, новая версия предполагает защиту персональных данных для военных и приравненных к ним лиц при получении коронавирусных сертификатов.

В ноябре правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Первый предполагает их проверку при посещении общественных мест и массовых мероприятий, второй — на междугороднем транспорте.

Планы правительства вызвали волну недовольства среди россиян. С начала ноября в Тюмени, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Иркутске и некоторых других российских регионах прошли акции против введения QR-кодов.

13 декабря стало известно, что Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. 16 декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах был принят в первом чтении.

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