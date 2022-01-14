Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении

Правительство отложило на неопределенный срок рассмотрение в Госдуме законопроекта о введении QR-кодов во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что предложенные меры касались варианта коронавируса «Дельта», а «Омикрон» ставит новые вызовы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение отложить рассмотрение законопроекта правительство приняло вместе с «Единой Россией». Ко второму чтению в документ внесут поправки — в частности, разрешат наравне с сертификатом о вакцинации, перенесенной болезни или медотводом использовать отрицательный ПЦР-тест.

Предполагается, что для посещения общественных мест достаточно будет отрицательного теста, получать в этом случае QR-код будет не нужно. В первоначальном варианте проекта после 1 февраля такая возможность исключалась.