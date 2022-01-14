«Кинопоиск» станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи «Переводчик»

«Кинопоиск» выступит сопродюсером следующего фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли. Также сервис получит права на прокат фильма в России и всех странах СНГ, рассказали «Афише Daily» в его пресс-службе.

Съемки картины с рабочим названием «Переводчик» начнутся 24 января в Испании. Фильм расскажет о сержанте армии США, который попал в засаду вместе с афганским переводчиком.

Производством киноленты занимаются STX и Toff Guys, которые работали над тремя последними фильмами Ричи: «Джентльменами», «Гневом человеческим» и «Операцией „Фортуна“». Сценарий написали Айван Эткинсон и Марн Дэвис, известные по «Джентльменам» и «Гневу человеческому».

За выпуск «Переводчика» в США будет отвечать MGM, а за выход картины в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке — Amazon Prime Video.