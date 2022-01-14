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Аврил Лавин выпустила сингл «Love It When You Hate Me»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:53

Канадская певица Аврил Лавин выпустила сингл «Love It When You Hate Me» — это вторая песня с грядущего альбома «Love Sux». Релиз пластинки состоится 25 февраля.

Песня записана совместно с R’n’B-исполнителем Blackbear, известным по хитам «Do Re Mi ft. Gucci Mane», «IDFC» и «Hot Girl Bummer».

Лавин рассказала, что в грядущем альбоме она вернулась к тому звучанию, которое повлияло на нее в начале карьеры.

«Я подумала: „Да к черту!“ Вернемся к звучанию живых барабанов и электрогитар. Получится быстро, весело и просто. Это чистый рок-н-ролл — от начала до конца», — добавила певица.

Аврил Лавин — одна из главных музыкальных икон XXI века. Ее дебютный альбом «Let Go» 2002 года разошелся 16-миллионным тиражом, а многие хиты с него остаются популярными даже сейчас. В 2007 году ее клип «Girlfriend» стал первым роликом на ютьюбе, который набрал 100 млн просмотров, а сама песня возглавила Billboard Hot 100.

За свою карьеру певица удостоилась восьми номинаций на «Грэмми», девяти премий Juno, а также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая артистка, когда‑либо возглавлявшая британский альбомный чарт.

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