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Моргенштерн выпустил клип на трек «Почему?»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:26

Рэпер Моргенштерн опубликовал клип на новую песню «Почему?». Ролик появился на ютьюб-канале музыканта.

Мы не можем дать ссылку на видео, так как в треке есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти клип на ютьюб-странице Morgenshtern.

Клип начинается с отрывка из речи Владимира Жириновского на заседании Госсовета. Лидер ЛДПР называет рэпера «чудаком, который нецензурной бранью песенки сочиняет» и «кумиром молодежи». Жириновский также отмечает, что Моргенштерн «сбежал из страны», — об этом и пойдет речь в треке артиста.

В «Почему?» рэпер говорит «Россиюшке спасибо» за шанс начать все заново и рассказывает про свою новую жизнь. «Я качусь по миру, со мной два чемодана. В одном моя студийка, в другом цветная бумага», — гласит текст трека.

В конце 2021 года Моргенштерн уехал из России после заявления главы Следственного комитета Бастрыкина о том, что рэпер якобы торгует наркотиками в соцсетях.

Будучи в Дубае, музыкант записал трек «Домой» и опубликовал на него клип. В тексте песни есть строчка: «Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]».

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