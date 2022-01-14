Мужчина, которого в детстве сфотографировали для обложки «Nevermind», вновь подал в суд на Nirvana

Американец Спенсер Элден, которого в младенчестве сфотографировали для обложки альбома «Nevermind» группы Nirvana, вновь подал в суд на коллектив. Об этом сообщает Reuters.

Адвокаты мужчины исключили из иска обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сейчас музыкантов Nirvana и других ответчиков по делу обвиняют в использовании Элдена в качестве объекта детской порнографии.

В начале января 2022-го суд отклонил иск Элдена. В декабре минувшего года это попросили сделать адвокаты Nirvana. Они указали, что в деле истек срок давности. Решение суда было связано с тем, что ходатайство адвокатов группы необходимо было оспорить до 30 декабря, Элден этого не сделал.

После подачи нового иска представителям музыкального коллектива нужно отреагировать на него до 27 января. По словам Элдена, его законные опекуны никогда не разрешали использовать его фотографии, а тем более «коммерческую детскую порнографию с его изображением». Истец называл свое появление на обложке «принуждением к коммерческим сексуальным действиям» и «предприятием по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации». Релиз, как утверждал Элден, нанес ему «ущерб на всю жизнь».

Герой обложки требует от каждого из обвиняемых (участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, вдовы Кобейна Кортни Лав, управляющих имуществом фронтмена Nirvana, фотографа Кирка Уэддла, художественного руководителя Роберта Фишера, нескольких звукозаписывающих компаний) по 150 тыс. долларов в качестве компенсации и на оплату адвокатов. Кроме того, он хочет добиться запрета на дальнейшее распространение обложки с его изображением.

Сам Элден несколько раз воссоздавал сцену с обложки, а на груди набил татуировку с надписью Nevermind. В большинстве интервью он говорил, что испытывает смешанные чувства от появления на пластинке.