перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
19-летний хакер подключился к десяткам Tesla. Он смог удаленно открыть двери и завести автомобиль 17:17
Айсултан Сеитов вернулся в Казахстан и рассказал об участии в протестах 17:15
MGM приобрела права на американскую адаптацию фильма «Дурак» Юрия Быкова 17:12
Шинейд О’Коннор госпитализировали после ее сообщений о намерении покончить с собой 16:43
Paramount опубликовала трейлер к 50-летию «Крестного отца». Картина вновь выйдет в прокат 16:24
V-A-C
Художники представят новые нецифровые игры на фестивале в «ГЭС-2». Гости тоже смогут поиграть! 16:16
Комик Слава Комиссаренко сообщил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск 15:19
«Кинопоиск» станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи «Переводчик» 15:19
«Медуза»*: в мэрии Москвы ожидают от 30 до 90 тыс. случаев коронавируса в сутки 15:13
Умерла актриса Анастасия Вознесенская 14:59
Райский остров криптоинвесторов или мошенническая схема: что такое Криптоленд и почему его критикуют 14:44
Wikipedia
Мужчина, которого в детстве сфотографировали для обложки «Nevermind», вновь подал в суд на Nirvana 14:34
FKA Twigs выпустила микстейп «Caprisongs» 14:23
Аврил Лавин выпустила сингл «Love It When You Hate Me» 13:53
Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список экстремистов Росфинмониторинга 13:33
Uniqlo предупредил о повышении цен из‑за роста затрат на материалы и логистику 13:16
Кадр из сериала/kinopoisk.ru
NBC заказал пилотный эпизод сиквела «Квантового скачка». К роли Сэма может вернуться Скотт Бакула 12:45
Disney+ выпустит сериал по фильму «Живая сталь» от Шона Леви 11:53
Власти Австралии вновь аннулировали визу Новака Джоковича. Его собираются депортировать 11:44
В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса 11:37
Отключить рекламу

Мужчина, которого в детстве сфотографировали для обложки «Nevermind», вновь подал в суд на Nirvana

Денис Ламехов
Сегодня в 14:34

Американец Спенсер Элден, которого в младенчестве сфотографировали для обложки альбома «Nevermind» группы Nirvana, вновь подал в суд на коллектив. Об этом сообщает Reuters.

Адвокаты мужчины исключили из иска обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сейчас музыкантов Nirvana и других ответчиков по делу обвиняют в использовании Элдена в качестве объекта детской порнографии.

В начале января 2022-го суд отклонил иск Элдена. В декабре минувшего года это попросили сделать адвокаты Nirvana. Они указали, что в деле истек срок давности. Решение суда было связано с тем, что ходатайство адвокатов группы необходимо было оспорить до 30 декабря, Элден этого не сделал.

После подачи нового иска представителям музыкального коллектива нужно отреагировать на него до 27 января. По словам Элдена, его законные опекуны никогда не разрешали использовать его фотографии, а тем более «коммерческую детскую порнографию с его изображением». Истец называл свое появление на обложке «принуждением к коммерческим сексуальным действиям» и «предприятием по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации». Релиз, как утверждал Элден, нанес ему «ущерб на всю жизнь».

Герой обложки требует от каждого из обвиняемых (участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, вдовы Кобейна Кортни Лав, управляющих имуществом фронтмена Nirvana, фотографа Кирка Уэддла, художественного руководителя Роберта Фишера, нескольких звукозаписывающих компаний) по 150 тыс. долларов в качестве компенсации и на оплату адвокатов. Кроме того, он хочет добиться запрета на дальнейшее распространение обложки с его изображением.

Сам Элден несколько раз воссоздавал сцену с обложки, а на груди набил татуировку с надписью Nevermind. В большинстве интервью он говорил, что испытывает смешанные чувства от появления на пластинке.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Reuters
Люди
Роберт Фишер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить