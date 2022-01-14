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MGM приобрела права на американскую адаптацию фильма «Дурак» Юрия Быкова

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:12

Компания MGM приобрела права на адаптацию фильма «Дурак» Юрия Быкова в виде англоязычного сериала. Об этом сообщает Variety.

Производством шоу под рабочим названием Collapse («Крах») займется Алекс Резник, известный по сериалу «Семь секунд» — адаптация «Майора» Быкова для Netflix. К нему присоединятся давние партнеры: Лоуренс Бендер («Бешеные псы») и Кевин Браун («Трамбо»). Продюсерами проекта выступят Вячеслав Муругов («Кухня») и Влад Ряшин («Романовы»).

Сюжет сериала и актерский состав пока не раскрываются.

Социально-драматический фильм «Дурак» вышел в 2014 году. Картина рассказывает о честном провинциальном слесаре-сантехнике по имени Дмитрий Никитин, который параллельно учится на инженера-строителя. В ходе осмотра старого общежития он замечает, что здание находится в аварийном состоянии, а жизни 800 жителей под угрозой.

Фильм продюсировали Алексей Учитель, Кира Саксаганская и Елена Быстрова. В нем снялись Артем Быстров, Наталья Суркова, Юрий Цурило, Александр Коршунов, Ольга Самошина, Борис Невзоров, Кирилл Полухин и другие.

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