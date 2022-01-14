ФСБ заявила о ликвидации хакерской группы REvil по запросу США

По местам пребывания 14 членов хакерской группы изъяты более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, компьютерная техника, использовавшиеся для совершения преступлений криптовалютные кошельки, 20 автомобилей премиум-класса, купленных на средства от противоправной деятельности, добавили в ФСБ. Ведомство опубликовало кадры задержания членов группировки.

Федеральная служба безопасности России провела операцию против хакерской группировки REvil по запросу США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Участникам REvil предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы со штрафом в размере заработной платы или иного дохода за пятилетний период.

«Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы», — отметили в ведомстве.

В июле 2021 года все ресурсы, связанные с группировкой, оказались удалены или заблокированы. Блог REvil и ее платежная форма стали недоступны. В октябре серверы REvil были взломаны силами ФБР, а также других спецслужб США и «дружественных стран».

REvil считается одной из крупнейших киберпреступных групп в мире. По данным американских спецслужб, ежемесячно ее члены проводили не менее 15 атак. Одно из ее последних крупных нападений было направлено на серверы компании JBS, крупнейшего в США производителя мяса. Взлом приостановил работу американских мясокомбинатов JBS, и компания была вынуждена заплатить мошенникам 11 млн долларов.