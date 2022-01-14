FKA Twigs выпустила микстейп «Caprisongs»

Исполнительными продюсерами выступили сама артистка и El Guincho. Послушать пластинку можно на всех популярных стримингах.

Британская певица FKA Twigs поделилась новым микстейпом «Caprisongs». В записи приняли участие The Weeknd (фит с ним был выпущен ранее), Джорджа Смит, Дэниэл Сизар, Shygirl и другие.

FKA Twigs поделилась, что во время карантина начала записывать разговоры ее друзей по FaceTime, а затем вплела их в новый альбом. «Это мой ответ на то, в каком состоянии был мир в последнее время, гул фонового подкаста, ставший саундтреком к нашей жизни», — описала пластинку артистка.

Предыдущий студийный альбом «Magdalene» FKA Twigs выпустила в ноябре 2019 года. А дебютный — в 2014 году. Тогда «Афиша» рассказывала о феномене исполнительницы.