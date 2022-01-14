Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил соратников оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в список организаций и лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Перечень опубликован на сайте ведомства.

Человек, включенный в список Росфинмониторинга, может снимать с банковского счета лишь 10 тыс. рублей в месяц на себя и каждого члена семьи без самостоятельного дохода. Все его электронные счета, например Qiwi или PayPal, должны быть заблокированы.

Леонид Волков — бывший руководитель региональной сети штабов Алексея Навального*. Иван Жданов — экс-директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)**.

28 сентября Следственный комитет завел на Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и «иных лиц» уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество, направленное на изменение основ конституционного строя РФ, подрыва государственной безопасности и целостности страны. В этот же период «к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов», утверждают в СК.

Против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и «иных лиц» возбудили дело об участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по этому обвинению — шесть лет тюрьмы.

* Штабы Навального признаны террористической и экстремисткой организацией, их деятельность на территории России запрещена.

** ФБК признан НКО, выполняющей функцию иностранного агента, экстремистской и террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.