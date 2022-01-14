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Комик Слава Комиссаренко сообщил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск

Денис Ламехов
Сегодня в 15:19

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, что власти страны объявили его в розыск. Видеозапись выступления в Киеве, где он сделал заявление, появилась на ютьюб-канале артиста.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов», — заявил он.

Комик добавил, что узнал об этом от знакомого из Беларуси. Тот, по словам Комиссаренко, предупредил, что стендапера могут задержать на территории России и отправить на родину, где его может ждать уголовное дело.

Комиссаренко также рассказал, что представители белорусских властей якобы пытались связаться с ним, однако он уже уехал на Украину. В январе у него запланировано несколько концертов в Киеве.

Ранее стендапер критиковал президента Беларуси Александра Лукашенко, а также упоминал его в своих сценических номерах.

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