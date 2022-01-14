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Кадр из сериала/kinopoisk.ru
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NBC заказал пилотный эпизод сиквела «Квантового скачка». К роли Сэма может вернуться Скотт Бакула

Семён Гудошников
Сегодня в 12:45

Американский телеканал NBC заказал съемку пилотного эпизода продолжения сериала «Квантовый скачок», популярного в 1990-х. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В синопсисе шоу сказано: «Прошло 30 лет с момента, когда Сэм Беккет (Скотт Бакула) вошел в ускоритель „Квантовый скачок“ и исчез. Сейчас была собрана новая команда, чтобы перезапустить проект и понять тайны, стоящие за машиной и человеком, который ее создал».

По данным источников THR, в продолжении может принять участие исполнитель главной роли в оригинальных сериях Скотт Бакула. Официального подтверждения этому нет.

В сентябре Бакула говорил, что «ведутся очень важные разговоры» о возрождении шоу. Он отметил, что главной трудностью для перезапуска был «бардак с правами» на сериал.

«Квантовый скачок» выходил на американском телеканале NBC с 1989 по 1993 год. Сериал рассказывал о физике Сэмюэле Беккете, который после эксперимента с изобретенным им квантовым ускорителем начал путешествовать по времени, перемещаясь в тела других людей. Герой оказывался на месте человека в решающие дни его прошлого, чтобы изменить историю и предотвратить беду. Неизменным компаньоном Сэма был адмирал Альберт Калавичи, он же Эл, которого сыграл Дин Стокуэлл. Эл вместе с Беккетом работал над проектом «Квантовый скачок» и мог проецировать свою голограмму в прошлое (которую мог видеть только Сэм).

Сериал получил пять сезонов, а в 2007 году издание TV Guide поставило его на 19-е место в рейтинге самых культовых шоу в истории. 7 ноября 2021 года в возрасте 85 лет умер исполнитель роли Эла Дин Стокуэлл.

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