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Bonobo выпустил новый альбом «Fragments»

Семён Гудошников
Сегодня в 8:53

Британский электронный музыкант Bonobo, базирующийся в Лос-Анджелесе, поделился новым альбомом «Fragments». Послушать его можно на всех популярных стримингах.

На пластинке 12 треков, включая «Otomo» и «From You», выпущенные ранее. В записи приняли участие Joji, Джордан Ракей, Мигель Этвуд-Фергюсон, O’Flynn, Джеймила Вудс и Kadhja Bonet.

«Fragments» стал седьмым лонгплеем британского электронщика и первым с 2017 года, когда свет увидел его «Migration». В этом году диджей попал в список номинантов на «Грэмми» в категории «Танцевальная/электронная музыка».

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