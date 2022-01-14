Bonobo выпустил новый альбом «Fragments»

На пластинке 12 треков, включая «Otomo» и «From You» , выпущенные ранее. В записи приняли участие Joji, Джордан Ракей, Мигель Этвуд-Фергюсон, O’Flynn, Джеймила Вудс и Kadhja Bonet.

Британский электронный музыкант Bonobo, базирующийся в Лос-Анджелесе, поделился новым альбомом «Fragments». Послушать его можно на всех популярных стримингах.

«Fragments» стал седьмым лонгплеем британского электронщика и первым с 2017 года, когда свет увидел его «Migration». В этом году диджей попал в список номинантов на «Грэмми» в категории «Танцевальная/электронная музыка».