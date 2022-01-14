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Канье Уэста обвинили в избиении человека в центре Лос-Анджелеса

Семён Гудошников
Сегодня в 9:35

Канье Уэст находится под следствием в связи с обвинениями в избиении человека в центре Лос-Анджелеса. Об этом пишет NBC со ссылкой на городской департамент полиции.

Там отметили, что рэпер проходит подозреваемым по делу. Сообщается, что инцидент произошел после того, как человек начал записывать Уэста на видео.

Пострадавший вызвал полицию на место, но к тому моменту музыканта уже не было. Насколько сильные травмы получил человек, не сообщается. Уэст не был задержан.

TMZ опубликовал кадры, снятые вскоре после инцидента. На них Канье кричит «отойди от меня» женщине, которая пытается его успокоить. В то же время мужчина, которого издание называет «соискателем автографов», лежит на дороге.

Свидетели сказали онлайн-таблоиду, что артист дважды ударил человека — по голове и по шее. После этого он упал, ударившись головой о землю.

По данным TMZ, пострадавший отказался от медицинской помощи на месте происшествия, но отправился на обследование в отделение неотложной помощи.

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