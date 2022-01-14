«Тотальный диктант» получил президентский грант. В прошлом году он остался без госфинансирования

Фонд «Тотальный диктант» получил президентский грант на 2023 год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора организации Ольгу Ребковец.

По ее словам, благодаря полученному гранту фонд покроет более половины расходов, необходимых для проведения акции в следующем году. Оставшуюся сумму планируют собрать с помощью партнеров, краудфандинга и других грантов.

«Это значит, что некоторые люди и структуры могут выдохнуть, что диктант — гонимый и заблокированный проект. И не поддерживать акцию из соображений „как бы чего не вышло“ смысла нет. Это значит, что очень непростой период в жизни проекта, я очень надеюсь, закончен», — отметила Ребковец.

«Тотальный диктант» последние несколько лет частично финансировался Фондом президентских грантов. 22 июня 2021 года стало известно, что просветительская акция осталась без президентского гранта на 2022 год. Ребковец назвала это «политическим решением», которое приняли, по ее мнению, из‑за участия в проекте писателя Дмитрия Глуховского (серия «Метро», «Текст»), регулярно критикующего власть.

11 января 2022 года директор организации рассказала, что Новосибирский государственный университет (НГУ), где появился «Тотальный диктант» в 2004 году, хочет избавиться от проекта.