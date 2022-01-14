перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Голикова: выдача QR-кодов по антителам начнется в России после 1 февраля 21:13
Умер режиссер картин «Дива» и «Луна в сточной канаве» Жан-Жак Бенекс 20:43
Закон о QR-кодах отложили, против Nirvana подали новый иск и другие новости дня
20:42 дайджест
HBO Max показал трейлер второго сезона «Воспитанных волками» 19:49
Студия Noesis назвала дату выхода бета-версии квеста «Тихое: История одного расследования» 19:10
Ущерб от повреждения картины ученицы Малевича Анны Лепорской составил 250 тыс. рублей 18:55
Komplimenter опубликовал клип на трек «Призраки прошлого» 18:41
Jack White/YouTube
Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт выпустил видео на новый сингл «Love Is Selfish» 18:20
Earl Sweatshirt выпустил альбом «Sick» 18:19
Школьники из Астраханского края выпустили зин совместно с «Кружком» и Strelka Mag 18:14
Собянин: больше половины новых случаев коронавируса в Москве приходится на «Омикрон» 18:10
ФСБ заявила о ликвидации хакерской группы REvil по запросу США 17:29
Morgenshtern/YouTube
Моргенштерн выпустил клип на трек «Почему?» 17:26
19-летний хакер подключился к десяткам Tesla. Он смог удаленно открыть двери и завести автомобиль 17:17
Айсултан Сеитов вернулся в Казахстан и рассказал об участии в протестах 17:15
MGM приобрела права на американскую адаптацию фильма «Дурак» Юрия Быкова 17:12
Шинейд О’Коннор госпитализировали после ее сообщений о намерении покончить с собой 16:43
Paramount опубликовала трейлер к 50-летию «Крестного отца». Картина вновь выйдет в прокат 16:24
V-A-C
Художники представят новые нецифровые игры на фестивале в «ГЭС-2». Гости тоже смогут поиграть! 16:16
Комик Слава Комиссаренко сообщил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск 15:19
Отключить рекламу

Собянин: больше половины новых случаев коронавируса в Москве приходится на «Омикрон»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:10

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент больше половины случаев заражения COVID-19 в столице приходится на «Омикрон»-штамм. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам градоначальника, ранее исследования свидетельствовали о том, что новым вариантом в Москве заражены 41% пациентов с коронавирусом. Однако динамика распространения «Омикрона» увеличивается, заявил он.

Ранее сегодня, 14 января, столичная администрация рассказала, что с 20 декабря в городе выявлено 729 случаев заражения этим штаммом.

11 января мэр сообщил, что в течение семи-восьми дней с этой даты будет наблюдаться «значительный рост заболеваемости». «Мы действительно находимся в зоне риска», — подчеркнул он. Собянин допустил, что Москва столкнется с «более критической ситуацией», чем в «предыдущие волны».

В России за последние сутки выявили 23 820 случаев коронавируса — это на 2665 больше, чем вчера. За сутки умерли 739 человек, выздоровели — 24 952.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 315,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (62,1 млн), на втором — Индия (36,3 млн), на третьем — Бразилия (22,6 млн), на четвертом — Великобритания (14,8 млн), на пятом — Франция (12,6 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
ВОЗ
Люди
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить