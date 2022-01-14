Собянин: больше половины новых случаев коронавируса в Москве приходится на «Омикрон»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент больше половины случаев заражения COVID-19 в столице приходится на «Омикрон»-штамм. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам градоначальника, ранее исследования свидетельствовали о том, что новым вариантом в Москве заражены 41% пациентов с коронавирусом. Однако динамика распространения «Омикрона» увеличивается, заявил он.

Ранее сегодня, 14 января, столичная администрация рассказала, что с 20 декабря в городе выявлено 729 случаев заражения этим штаммом.

11 января мэр сообщил, что в течение семи-восьми дней с этой даты будет наблюдаться «значительный рост заболеваемости». «Мы действительно находимся в зоне риска», — подчеркнул он. Собянин допустил, что Москва столкнется с «более критической ситуацией», чем в «предыдущие волны».

В России за последние сутки выявили 23 820 случаев коронавируса — это на 2665 больше, чем вчера. За сутки умерли 739 человек, выздоровели — 24 952.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 315,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (62,1 млн), на втором — Индия (36,3 млн), на третьем — Бразилия (22,6 млн), на четвертом — Великобритания (14,8 млн), на пятом — Франция (12,6 млн).