перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В ООН составили план по борьбе с голодом для Илона Маска. Он обещал выделить 6 млрд долларов 21:15
Испытания Pfizer в России, возможное местонахождение Пелевина и другие новости дня
20:53 дайджест
Платформы Megogo, Okko, Ivi и «Кинопоиск» получили штрафы за отсутствие соцрекламы о вреде табака 20:45
Гигантский метеорит и Мерил Стрип в роли президента: трейлер комедии «Не смотрите наверх» 19:53
Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» из‑за жалоб ультраправых активистов 19:48
Российского бойца ММА арестовали на острове Гуам. Его обвиняют в убийстве врача из‑за спора о ковиде 19:22
Армянский парламентарий заявил о гибели 15 военнослужащих в боях на границе с Азербайджаном 19:01
Ностальгическая ода молодости: первые рецензии американских критиков на «Лакричную пиццу» 18:35
Россия заняла 51-е место в рейтинге владения английским языком 18:24
В четырех российских городах пройдут читки пьес, написанных финалистами фабрики «Дисциплина» 18:19
Manny Becerra/Unsplash
В Московской консерватории выступят виолончелист Давид Герингас и пианист Филипп Копачевский 17:50
Том Холланд, Lil Nas X и Яннис Адетокунбо получили звание «мужчина года» по версии GQ 17:20
Mash заявил, что узнал местонахождение Виктора Пелевина 16:53
Роспотребнадзор разрешил привитым от коронавируса не изолироваться после контакта с заболевшим 16:25
СПЧ и Союз журналистов предложили Госдуме добавить в закон об иноагентах «право на ошибку» 15:47
Гулагу-нет Официальный канал/YouTube
Суд отменил заочный арест Савельева, передавшего видео с пытками порталу Gulagu.net 15:43
Post Malone и The Weeknd устраивают кровавую перестрелку в клипе «One Right Now» 15:27
Российское Минобороны подтвердило, что сбило спутник в ходе испытаний 15:10
Гетто, узкие тротуары и заборы: Илья Варламов назвал главные урбанистические проблемы Петербурга 14:53
На «Винзаводе» поговорят о влиянии соцсетей на ментальное здоровье 14:38
Отключить рекламу
Дайджест

Испытания Pfizer в России, возможное местонахождение Пелевина и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:53

США обвинили Россию в подрыве на орбите старого советского спутника, обломки от которого могли угрожать МКС. В Минобороны это подтвердили и заверили, что опасаться столкновения с ними не стоит.

Вторая экспертиза признала вменяемым стрелка Ильназа Галявиева во время нападения на школу в Казани. По словам адвоката, теперь он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Полиция провела обыск в штаб-квартире незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В.Лимонова» и задержала более 25 человек. В организации предполагают, что обыск связан с акцией против пыток в колониях — она состоялась 31 октября.

Суд отменил заочный арест Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видео пыток заключенных. Ранее МВД объявило его в международный розыск по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Сертификаты вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями. Нововведение поможет сократить очереди в общественных местах, где обязательно нужно предъявлять QR-коды.

Pfizer проведет в России испытания нового препарата от коронавируса. В них примут участие 90 человек из Подмосковья, Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов.

Из Москвы с 1 декабря возобновятся регулярные рейсы в Аргентину, Бразилию, Бангладеш, Коста-Рику и Монголию. Из Петербурга с 12 декабря вновь пойдут поезда в Финляндию.

Mash опубликовал фотографии человека, похожего на Виктора Пелевина. Как утверждают журналисты, им удалось обнаружить писателя на острове Самуи в Таиланде. Он якобы живет там уже более года — в отеле у береговой линии.

Актер Том Холланд, рэпер Lil Nas X и баскетболист Яннис Адетокунбо получили звание «мужчина года» по версии журнала GQ. Всех их объединила одна черта — храбрость.

Свежие музыкальные видео показали Тейлор Свифт, The Weeknd и Post Malone. Певица попала на свадьбу своего бывшего и наделала маленьких пакостей в клипе на «I Bet You Think About Me», а рэперы устроили между собой перестрелку в «One Right Now».

В сети появился трейлер российского фильма про пандемию «На близком расстоянии». Сюжет картины рассказывает об известной актрисе Инге, которая находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии, без сознания.

Focus Features выпустила первый трейлер второго полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон». Картина с подзаголовком «Новая эра» расскажет о путешествии героев на французскую виллу графини Грэнтэм, а увидеть это получится 18 марта.

Американские кинокритики уже посмотрели «Лакричную пиццу» Пола Томаса Андерсона и опубликовали свои рецензии. На портале Metacritic их 12 — и все положительные. Делимся короткими выдержками из первых отзывов на комедию о карьере юного артиста в 1970-е.

Завтра в Московской консерватории имени Чайковского прозвучит музыка Малера, Мендельсона, Штрауса и Шуберта. Произведения исполнят известный виолончелист Давид Герингас и пианист Филипп Копачевский в рамках фестиваля Vivacello.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом

Другие материалы по темам

Теги
Pfizer
Министерство обороны
МВД
Люди
Эйбeл Тесфайе
Ильназ Галявиев
Сергей Савельев
Виктор Пелевин
Том Холланд
Яннис Адетокунбо
Томас Андерсон
Давид Герингас
Филипп Копачевский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить