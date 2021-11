Испытания Pfizer в России, возможное местонахождение Пелевина и другие новости дня

США обвинили Россию в подрыве на орбите старого советского спутника, обломки от которого могли угрожать МКС. В Минобороны это подтвердили и заверили, что опасаться столкновения с ними не стоит.

Вторая экспертиза признала вменяемым стрелка Ильназа Галявиева во время нападения на школу в Казани. По словам адвоката, теперь он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Полиция провела обыск в штаб-квартире незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В.Лимонова» и задержала более 25 человек. В организации предполагают, что обыск связан с акцией против пыток в колониях — она состоялась 31 октября.

Суд отменил заочный арест Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видео пыток заключенных. Ранее МВД объявило его в международный розыск по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Сертификаты вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями. Нововведение поможет сократить очереди в общественных местах, где обязательно нужно предъявлять QR-коды.

Pfizer проведет в России испытания нового препарата от коронавируса. В них примут участие 90 человек из Подмосковья, Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов.

Из Москвы с 1 декабря возобновятся регулярные рейсы в Аргентину, Бразилию, Бангладеш, Коста-Рику и Монголию. Из Петербурга с 12 декабря вновь пойдут поезда в Финляндию.

Mash опубликовал фотографии человека, похожего на Виктора Пелевина. Как утверждают журналисты, им удалось обнаружить писателя на острове Самуи в Таиланде. Он якобы живет там уже более года — в отеле у береговой линии.

Актер Том Холланд, рэпер Lil Nas X и баскетболист Яннис Адетокунбо получили звание «мужчина года» по версии журнала GQ. Всех их объединила одна черта — храбрость.

Свежие музыкальные видео показали Тейлор Свифт, The Weeknd и Post Malone. Певица попала на свадьбу своего бывшего и наделала маленьких пакостей в клипе на «I Bet You Think About Me», а рэперы устроили между собой перестрелку в «One Right Now».

В сети появился трейлер российского фильма про пандемию «На близком расстоянии». Сюжет картины рассказывает об известной актрисе Инге, которая находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии, без сознания.

Focus Features выпустила первый трейлер второго полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон». Картина с подзаголовком «Новая эра» расскажет о путешествии героев на французскую виллу графини Грэнтэм, а увидеть это получится 18 марта.

Американские кинокритики уже посмотрели «Лакричную пиццу» Пола Томаса Андерсона и опубликовали свои рецензии. На портале Metacritic их 12 — и все положительные. Делимся короткими выдержками из первых отзывов на комедию о карьере юного артиста в 1970-е.

Завтра в Московской консерватории имени Чайковского прозвучит музыка Малера, Мендельсона, Штрауса и Шуберта. Произведения исполнят известный виолончелист Давид Герингас и пианист Филипп Копачевский в рамках фестиваля Vivacello.