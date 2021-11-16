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Том Холланд, Lil Nas X и Яннис Адетокунбо получили звание «Мужчина года» по версии GQ

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:20

Журнал GQ выбрал трех победителей в номинации «Мужчина года». Звание получили актер Том Холланд (как супергерой года), рэпер Lil Nas X (музыкант года) и баскетболист Яннис Адетокунбо (лучший атлет).

Издание отметило, что всех их объединяет одна черта — храбрость.

Холланд получил звание за роль в еще невышедшем фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Его премьера намечена на 16 декабря.

Помимо супергеройских фильмов 25-летний актер успевает сниматься и в других проектах. Весной 2021 года вышла картина «Поступь хаоса» с Холландом и Мадсом Миккельсеном в главных ролях, а также криминальная драма «По наклонной».

«Том Холланд, который настолько проникся ролью Человека-паука, что, возможно, стал больше, чем Человек-паук. И поэтому ему предстоит решить, как долго он будет посвящать себя супергерою и что значит быть просто актером без лайкрового костюма»
GQ

Lil Nas X наградили за бесстрашие и провокационное творчество. Весной рэпер попал в скандал с кастомизацией обуви Nike. Он выпустил кроссовки Air Max 97 под названием «Сатанинская обувь», используя при создании человеческую кровь и символику Церкви Сатаны.

«Lil Nas X способен создавать мега-хиты и сочетать их с визуальными провокациями бесстрашнее всех остальных со времен Мадонны. Он также модернизирует алгоритм поп-провокатора с помощью своего невероятного умения привлекать внимание и „задевать“ скептиков в соцсетях»
GQ

Журнал также наградил греческого баскетболиста нигерийского происхождения Янниса Адетокунбо. 21 июля 2021 года он стал лучшим игроком в финальной серии НБА в составе «Милуоки Бакс». Команда обыграла «Финикс Санз» со счетом 105:98 и стала чемпионом лиги. Это первый чемпионский титул в карьере Адетокунбо и завоевав его, спортсмен не смог сдержать слез.

«Яннис Адетокунбо не хочет быть новым лицом НБА, но, вероятнее всего, не сможет помешать этому из‑за его вдохновляющей истории жизни, непревзойденной решимости в соревнованиях, сверхъестественной харизмы и этого впечатляющего выступления в плей-офф НБА в этом году»
GQ
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