Том Холланд, Lil Nas X и Яннис Адетокунбо получили звание «Мужчина года» по версии GQ

Журнал GQ выбрал трех победителей в номинации «Мужчина года». Звание получили актер Том Холланд (как супергерой года), рэпер Lil Nas X (музыкант года) и баскетболист Яннис Адетокунбо (лучший атлет).
Издание отметило, что всех их объединяет одна черта — храбрость.
Холланд получил звание за роль в еще невышедшем фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Его премьера намечена на 16 декабря.
Помимо супергеройских фильмов 25-летний актер успевает сниматься и в других проектах. Весной 2021 года вышла картина «Поступь хаоса» с Холландом и Мадсом Миккельсеном в главных ролях, а также криминальная драма «По наклонной».
Lil Nas X наградили за бесстрашие и провокационное творчество. Весной рэпер попал в скандал с кастомизацией обуви Nike. Он выпустил кроссовки Air Max 97 под названием «Сатанинская обувь», используя при создании человеческую кровь и символику Церкви Сатаны.
Журнал также наградил греческого баскетболиста нигерийского происхождения Янниса Адетокунбо. 21 июля 2021 года он стал лучшим игроком в финальной серии НБА в составе «Милуоки Бакс». Команда обыграла «Финикс Санз» со счетом 105:98 и стала чемпионом лиги. Это первый чемпионский титул в карьере Адетокунбо и завоевав его, спортсмен не смог сдержать слез.