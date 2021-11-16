Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, признали вменяемым

Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая стрельбу в казанской школе, признали вменяемым в момент нападения на основании второй психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Богдана.

По его словам, теперь Галявиев может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако сторона защиты еще не ознакомилась с результатами экспертизы, которые были «оглашены следствием устно».

«Сейчас предпринимаются действия по ограничению допуска защиты к Галявиеву. Защитники в СИЗО не допускаются, администрация требует какое‑то разрешение от следствия, а следствие разрешение такое не дает. Мы будем вынуждены обращаться к руководству СКР и правозащитным организациям по поводу оказания содействия», — отметил Богдан.

Адвокат рассказал, что его наняли родители казанского стрелка после того, как его признали невменяемым. В сентябре юрист уведомил следствие о вступлении в дело, но до настоящего времени ему там и не дали доступ к основным материалам.

По словам Богдана, независимым адвокатам препятствуют вхождению в дело. «Ильназ написал заявление — полагаю, что не вполне добровольно, — об отказе от защитников, и теперь ему назначен адвокат по назначению», — рассказал он.

Юрист считает, что повторная экспертиза была нужна именно для того, чтобы получить от Галявиева отказ от адвокатов.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали.

Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Там также утверждали, что Галявиеву диагностировали заболевание головного мозга, но на учете у психиатра и нарколога он не стоял.